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В Жуковском отремонтировали крышу дома 1951 года постройки

Капитальный ремонт мансардной крыши завершился в кирпичном пятиэтажном доме № 31 на улице Чкалова в Жуковском, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В доме 1951 года постройки заменили стропильную систему, утеплили чердачные перекрытия, смонтировали новое кровельное покрытие и водосточную систему, обустроили вентиляционные шахты. Работы выполнили в полном объеме.

Для 75-летнего здания это не первое обновление. В 2017 году здесь заменили вводно-распределительное устройство, этажные распределительные щиты, общедомовую систему освещения, наружный водосток и магистрали (стояки). Также отремонтировали балконные плиты.

Качество работ на всех этапах контролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.