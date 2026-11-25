Politico представило пять вариантов пересмотра европейской безопасности. Среди них — усиление ОБСЕ и восстановление Совета Россия — НАТО, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным Politico, США и Россия добиваются пересмотра системы безопасности Европы. Европейские чиновники и представители НАТО заявили изданию, что не готовы отказываться от действующей системы и давать Москве дополнительные полномочия.

Первый сценарий предполагает расширение роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, второй — возобновление работы Совета Россия — НАТО. Третий вариант — новый общеевропейский договор о безопасности, четвертый — новый формат отношений России и ЕС. Пятый сохраняет нынешнюю систему с небольшими изменениями. По данным издания, европейцы предпочитают последний вариант.

Политолог Юрий Светов в беседе с ОТР назвал сценарии домыслами и отверг их приемлемость для Москвы. Он предложил начать с договора о взаимных обязательствах России и стран ЕС не создавать угроз безопасности друг друга.

Глава МИД Германии Йоханн Вадевуль 24 ноября заявил: «Мы вынуждены признать: мир и стабильность в Европе возможны только против России, а не вместе с Россией. Таков наш трезвый анализ». Светов увидел в этих словах готовность продолжать конфликтную политику.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.