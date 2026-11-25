Мособлгаз завершает строительство распределительных газопроводов в коттеджном поселке «Золотой город» села Троицкое городского округа Мытищи. Работы ведут по программе социальной газификации. Общая протяженность новых сетей превышает 700 метров.

Газопровод прокладывают открытым способом, поскольку на участке расположено множество подземных коммуникаций, в том числе теплотрасса, водопровод и силовые кабели. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Заявку на догазификацию можно подать уже сейчас через личный кабинет клиента Мособлгаза, портал «Госуслуги» или Единого оператора газификации.

Для пуска газа без задержек помещение под газовое оборудование должно соответствовать нормативам. Требования изложены в памятке по подготовке дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.