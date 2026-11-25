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Мособлводоканал устранил 214 засоров на канализационных сетях за неделю

Сотрудники Мособлводоканала устранили за неделю 214 засоров: прочистили трубопроводы специализированной техникой, удалили мусор и отложения. Параллельно они проверили состояние колодцев и отдельных участков коммуникаций.

«Более 50 водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Снегопады осложняют работы: заносы затрудняют подъезд спецтехники и доступ к канализационным колодцам. Сотрудники Мособлводоканала работают в усиленном режиме. Все объекты водоотведения, включая канализационные люки, находятся на особом контроле.

Основная причина засоров — попадание в канализацию посторонних предметов. Влажные салфетки, средства гигиены, остатки еды и другой бытовой мусор скапливаются в трубах, образуют плотные пробки и препятствуют движению стоков.

Канализация предназначена только для отвода сточных вод. Бытовой мусор, в том числе влажные салфетки, необходимо выбрасывать в мусорное ведро. Соблюдение этого правила помогает сократить число засоров и избежать нештатных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.