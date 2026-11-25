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Автобусы на отдельных маршрутах в Подмосковье 25 ноября могут ходить с увеличенными интервалами из-за снегопада. Мострансавто попросило пассажиров закладывать больше времени на дорогу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Снегопад в Московской области 25 ноября может увеличить интервалы движения автобусов на отдельных маршрутах. Мострансавто рекомендует пассажирам предусмотреть дополнительное время на дорогу.

Диспетчерские службы перевозчика поддерживают постоянную связь с ситуационным центром министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Информацию об участках, где затруднен проезд автобусов, они передают дорожным и коммунальным службам, а также местным администрациям.

Перед выездом на линию водителям напоминают о необходимости выбирать скорость с учетом состояния дорог, соблюдать безопасную дистанцию и боковые интервалы.

Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В первую очередь они расчищают основные магистрали, соединяющие регион с Москвой.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.