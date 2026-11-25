Стало известно, что увлекает россиян больше, чем секс
Секс занял девятое место среди занятий, которым россияне посвящают досуг. Лидируют фильмы и сериалы, следует из исследования «Индекс женского здоровья» компании «Гедеон Рихтер», сообщает «Лента.ру».
Просмотр фильмов и сериалов выбирает 71% опрошенных, ничегонеделание — 51%, общение с семьей — 48%. Центр РОМИР проверил опрос.
Самый низкий интерес к сексу исследование зафиксировало у молодежи 18–23 лет. Почти четверть опрошенных вообще не ведет половую жизнь. В возрасте 45–49 лет важность секса возрастает, но на половую жизнь начинают влиять проблемы со здоровьем.
Среди респондентов 30–34 лет 39% признались, что домашние дела лишают их времени и желания заниматься сексом. Среди женщин доля составила 44%, среди мужчин — 25%.
Сексолог Амина Назаралиева связала сексуальные дисфункции в большинстве случаев с депрессией, тревожными расстройствами и бытовой нагрузкой. По ее словам, управление семейными делами чаще остается задачей женщины даже при наличии бытовой техники.
«Это называется вторая смена. Часто женщины делают это на автомате и даже не осознают, насколько сильно это их изматывает. А уставшее тело обычно не хочет секса», — объяснила эксперт.
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