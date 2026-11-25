Здание выездной патронажной службы филиала Московского областного детского хосписа открылось в Коломне после капитального ремонта. Служба оказывает паллиативную помощь детям на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В обновленном здании работают восемь патронажных бригад. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, под их наблюдением находятся почти 400 детей. Медики контролируют состояние пациентов, проводят обследования и процедуры, консультируют и обучают родителей. Дети получают помощь в привычной домашней обстановке.

В бригады входят педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, массажисты, медицинские сестры и медицинские психологи. Они оказывают комплексную помощь ребенку и семье на дому.

«В обновленном здании оборудованы кабинеты для работы и комнаты для отдыха персонала, организован гараж для автомобилей», — рассказал главный врач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин.

Он отметил, что ремонт создал комфортные условия для сотрудников службы, которая ежедневно помогает детям и их семьям. Медики также помогают родителям решать вопросы ухода и лечения.

Вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно задать круглосуточно по телефону +7 (498) 683-83-83. На подмосковном портале «Паллиативная помощь» (https://palliative.zdrav.mosreg.ru/) размещены сведения о помощи на дому, госпитализации в профильные стационары, уходе за пациентами и другая важная информация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.