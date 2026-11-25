По словам Мизулиной, она посмотрела пару часов, «что там происходит», а затем ей стало скучно. Блондинка отметила, что она в принципе не страдает игровой зависимостью, потому затянуть ее в какую-либо игру тяжело.

«Мне показалась игра скучной», — ответила она.

Мизулина напомнила, что на GTA VI стоит маркировка 18+. Родителям предстоит самим решать, стоит ли предоставлять ребенку доступ к игре.

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