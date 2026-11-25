«Я не страдаю игровой зависимостью»: Мизулина назвала GTA VI скучной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает игру Grand Theft Auto VI (GTA 6) неинтересной, сообщает «Осторожно, новости».
По словам Мизулиной, она посмотрела пару часов, «что там происходит», а затем ей стало скучно. Блондинка отметила, что она в принципе не страдает игровой зависимостью, потому затянуть ее в какую-либо игру тяжело.
«Мне показалась игра скучной», — ответила она.
Мизулина напомнила, что на GTA VI стоит маркировка 18+. Родителям предстоит самим решать, стоит ли предоставлять ребенку доступ к игре.
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