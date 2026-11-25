В Сергиевом Посаде более 100 машин задействовали в уборке снега

Коммунальные службы Сергиево-Посадского округа 25 ноября убирают снег с помощью более 100 единиц техники. В первую очередь бригады расчищают автобусные маршруты и дороги к социальным учреждениям.

Снегопад начался в Сергиево-Посадском округе вечером 24 ноября. Коммунальные службы сразу приступили к превентивной обработке дорог. Ночью бригады чистили и обрабатывали проезжую часть, а утром к ним присоединились дополнительные работники и техника.

«Всего у нас в работе больше 100 единиц техники. С раннего утра вышли дополнительные люди, дополнительные бригады, техника, которая сейчас расчищает, дочищает. Частично уже мы переключились на частный сектор, там работа тоже ведется», — рассказал заместитель главы округа Илья Кошлев.

По его словам, уборку ведут по приоритету — от дорог с интенсивным движением к менее загруженным. Сначала расчищают автобусные маршруты, дороги к больницам, школам и поликлиникам, а также подходы к этим учреждениям. Затем переходят в частный сектор.

Сотрудники МБУ «Благоустройство СП» убирают дороги, тротуары, пешеходные дорожки и подходы к остановкам. Участки, недоступные для техники, очищают вручную. По мере выпадения осадков бригады повторно проходят уже убранные территории.

Власти округа просят жителей соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, а автомобилистов — не мешать снегоуборочной технике.

Автор текста и медиа — Татьяна Сташенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.