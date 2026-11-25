Частный театр «Нетеатр» в Нижнем Новгороде экранизирует десять произведений из паблика «Сказки для хороших людей» с помощью искусственного интеллекта, сообщает pravda-nn.ru .

Проект «Сказки для хороших людей: Оживляя книги» объединяет издание книги, театрализованные читки и мультфильмы. Анонимный автор паблика во «ВКонтакте» бесплатно пишет сказки по заказам желающих с 2012 года. За это время появилось более 400 произведений.

«Озвучивать мультфильмы — это то, что театральные актеры всегда умели и любили. Все мы помним: Олег Табаков — Кот Матроскин, Евгений Леонов — Винни Пух, Анатолий Папанов — Волк из „Ну, погоди!“. Но создавать мультфильмы театры еще не брались. А теперь нам на помощь пришел ИИ», — рассказал руководитель проекта Дмитрий Сухотерин.

Над экранизациями работают режиссер, профессиональные актеры озвучки, композитор и дизайнер. Команда записывает голоса, создает оригинальную музыку и шумовое оформление, затем подключает нейросети. Иногда один фрагмент приходится генерировать многократно, чтобы сохранить облик персонажа и воплотить замысел.

Следующий мультфильм представят в пятницу в группе театра во «ВКонтакте». Проект поддержали Министерство культуры Нижегородской области и Президентский фонд культурных инициатив. Возрастная маркировка — 12+.

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