Дети и подростки 7–18 лет могут подать заявки на региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» до 25 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

ФССП России приглашает юных артистов на Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки». Участвовать могут дети сотрудников правоохранительных, силовых и государственных органов, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов. Конкурс объединяет участников со всей страны, включая новые субъекты Российской Федерации.

Предусмотрены две возрастные категории — 7–12 и 13–18 лет — и три номинации: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство». Финал и торжественный гала-концерт пройдут в Перми.

Выступления оценит профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, искусства, политики и общественных объединений. Жюри финального этапа возглавляет народный артист РФ, главный режиссер Государственного Кремлевского дворца Евгений Глазов.

Региональный этап пройдет на базе Главного управления ФССП России по Московской области. Заявки и видеозаписи выступлений необходимо направить до 25 декабря 2026 года в организационный комитет по электронной почте ooppvr@r50.fssp.gov.ru.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.