Льготы на покупку авто: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2026 года

В материале РИАМО рассказываем, на каких условиях можно будет возвращать купленные билеты, что будет с льготными автокредитами и что такое технологический сбор на электронику.

Истекает срок уплаты налогов за 2025 год

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1 декабря 2026 года — последний день, когда можно без просрочки заплатить налоги по уведомлениям ФНС за 2025 год. Налог нужно заплатить на имущество, на транспорт, на землю и на процент по банковским вкладам, если он был начислен. Со 2 декабря начнут начисляться пени за каждый день просрочки. Для физических лиц их размер составляет 1/300 действующей ключевой ставки Банка России от суммы долга.

Повышение пенсий в декабре 2026 года

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Фиксированная часть страховой пенсии в декабре вырастет у тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, и у пенсионеров, которым установлена инвалидность I группы. Часть пенсии вырастет в два раза и составит 19 169,38 рубля. Заявление на выплаты подавать не нужно, пенсии вырастут автоматически. Важно помнить, что повышение будет только по одному из оснований — либо по возрасту, либо по инвалидности.

Кроме того, часть пенсионеров получит январскую пенсию до праздников, не позднее 30 декабря. Это касается тех, кто получает пенсию с 1 по 10 января. При такой выплате помните, что это не дополнительные выплаты, а просто поступление пенсии заранее.

Изменение размера сбора за возврат билетов с 1 декабря

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С 1 декабря начнет действовать новый порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Сейчас сбор составляет 3,70 рубля за билет. По новым правилам вводится прогрессивная шкала. То есть чем меньше времени остается до отправления поезда, тем выше сбор. Новый сбор будет выглядеть так:

1% — при возврате за 45 суток и более до отправления;

3% — от 30 до 44 суток;

5% — от 10 до 29 суток;

10% — за 9 и менее суток до отправления.

При этом сбор не должен быть больше 10% от стоимости билета. Такой расчет будет применяться к билетам, купленным с 1 декабря 2026 года. Для билетов, приобретенных до этой даты, сбор при возврате останется прежним — 3 рубля 70 копеек. При расчете сбора в процентном соотношении учитывается стоимость проездного документа без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья.

Льготное автокредитование с 1 декабря 2026 года

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С 1 декабря возобновляется программа льготного автокредитования. Программу ранее приостановили из-за того, что выделенные на 2026 год деньги закончились. Теперь на нее направят часть средств, предусмотренных на 2027 год.

По этой программе купить автомобиль со скидкой от государства могут медработники, учителя, граждане с инвалидностью, участники СВО, члены их семей и некоторые другие категории. Базовая скидка на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания составляет 20% его стоимости, для жителей Дальнего Востока — 25%. По отдельным направлениям программы скидка может достигать 40%.

Машина с двигателем внутреннего сгорания должна соответствовать параметрам: должна стоить не более 2 миллионов рублей, быть произведена в России и соответствовать требованиям локализации. Получить скидку можно при покупке машины в кредит.

Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря

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С 1 декабря производители и импортеры электроники будут платить технологический сбор. Он распространяется на отдельные виды смартфонов, мобильных телефонов и портативных компьютеров. Размер сбора будет зависеть от наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Покупателям отдельно платить сбор не придется, но дополнительные расходы производители и импортеры могут включить в розничную стоимость устройств.

Для смартфонов сбор составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков — от 500 до 992 рублей за штуку. Подробнее об этом — в нашей статье.

Бесплатное ЭКО для ветеранов СВО с 1 декабря

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С 1 декабря ветераны и инвалиды боевых действий, состоящие в браке, получают право бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в рамках программы госгарантий (кроме суррогатного материнства). Также супругам погибших ветеранов и инвалидов боевых действий разрешили использовать их биоматериал для искусственного оплодотворения в течение пяти лет после смерти супруга. Но нужно соблюсти условия. В том числе, например, если женщина не вступила в повторный брак.

Новые сроки передачи сведений о заявках на кредит с 31 декабря

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С 31 декабря банки и микрофинансовые организации должны будут передавать в бюро кредитных историй сведения о заявках на получение кредитов и займов. Происходить это должно почти моментально.

Информацию нужно будет направлять не позднее 30 минут после подачи заявки, ее одобрения, заключения договора, выдачи денег или отказа в кредите. Из бюро, в свою очередь, банки и МФО будут получать сведения для проверки возможного мошенничества. Подозрительные заявки при такой работе можно будет обнаруживать быстрее и блокировать их. Новые требования направлены на борьбу с кредитным мошенничеством. Для тех, кто хочет взять кредит, условия его получения не меняются. Заявки по-прежнему можно будет подавать в несколько МФО, но теперь вся информация будет доступна бюро кредитных историй.