Сравнение количества выпавших осадков с объемом прудов, «весом Останкинской башни» и другими масштабными объектами не имеет практической пользы и служит лишь способом привлечения внимания к прогнозам погоды, сообщил РИАМО руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Это практика, нацеленная на хайп, привлечение внимания к громким заголовкам. Абсолютно никакой точности в этих сравнениях нет, есть только попытка сыграть на воображении. Никогда не прибегаю к этому в своей практике», — рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что подобные аналогии не помогают людям лучше понять, какая погода их ожидает, и не делают прогноз более информативным.

«Это ничего не добавляет к точности прогноза. Если вдруг на вас „400 Останкинских башен“ упадут, это ничего не скажет о том, какой будет погода», — пояснил специалист.

Шувалов также предположил, что большинство его коллег, взаимодействующих со средствами массовой информации, придерживаются аналогичной точки зрения. По его мнению, погоня за громкими заголовками может лишь навредить репутации синоптиков.

«Хайп — это не польза, а вред нашему очень непростому делу, потому что доверяют нам не очень сильно, это правда. И размениваться на такие сравнения неправильно», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус раскритиковал сравнение снегопада с Останкинскими башнями, назвав это непонятными для людей примерами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.