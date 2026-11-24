Ранее ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на столицу обрушится снег весом в 400 Останкинских телебашен, вмороженных в сугроб.

Он отметил, что временами в погоне за цитируемостью можно применить не вполне понятные сравнения.

«Можно, рассказывая об осадках, сравнивать их количество с литрами, ведрами или бочками — это общеизвестный факт, что в ведре 10 литров, в бочке 200… Сразу понятно, сколько воды. Или, например, говоря о росте/падении атмосферного давления, сопоставить его изменения с виртуальным перемещением в шахту или на крышу высотного здания — сталинской высотки или одной из башен Москва-Сити — все также знают их приблизительную высоту», — сказал Леус.

По его словам, сравнение снегопадов с Останкинскими башнями непонятно. Тогда почему не с объемом меняющейся ежегодно тротуарной плиткой или дорожных бордюров. Также он назвал это сравнением ради сравнения.

При этом, как уточнил синоптик, снег, который выпадет на территории мегаполиса, невозможно подсчитать даже относительно точно, так как в разных районах Москвы сугробы будут разной высоты и разной плотности.

Подписчики прислали ему ИИ-видео, на которых с неба на город обрушиваются пруды с рыбами и Останкинские башни, неся хаос и разрушения.

«Спасибо подписчикам за видео — так простые жители региона видят дожди из Чертановских прудов и снегопады из Останкинских башен… Как говорил один мульт-герой: „Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище“», — заключил Леус.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.