Новый корпус гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева в Красногорске готов на 26%. Пристройку на 975 учеников планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Гимназию № 7 имени Д. П. Яковлева реконструируют в ЖК «Ильинский тупик» на Вокзальной улице в Красногорске. Монолитные работы выполнены наполовину, строители возводят стены и перегородки. Общая готовность нового корпуса составляет 26%.

В пристройке площадью более 13 тыс. кв. м разместят блоки начальной и основной школы, просторные учебные кабинеты и специализированные классы, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовую с пищеблоком. На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро, детские игровые площадки, место для общешкольных мероприятий и зоны отдыха.

Работы финансируют из бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Завершение всех работ намечено на 2028 год. Новый корпус на 975 мест позволит увеличить общую вместимость гимназии почти втрое — с 525 до 1500 учащихся.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.