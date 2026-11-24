Охранники забеспокоились, когда молодой человек перестал отвечать на звонки. Коллеги вызвали полицейских, которые взломали дверь.

Точную причину смерти россиянина установят после вскрытия.

Брат умершего сказал, что не знает, что могло произойти с ним. Молодой человек ни на что не жаловался, у него все было хорошо.

АЭС «Руппур» — первая атомная электростанция в Бангладеш. Она возводится при участии российских специалистов. В этом году первый энергоблок подключили к электросети, второй планируют сдать в следующем году.

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