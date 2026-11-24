В Московской области живут около 1,8 млн детей, их лечат более 3500 детских врачей: свыше 2800 педиатров, остальные — неонатологи, детские хирурги, стоматологи, онкологи, кардиологи, эндокринологи и другие специалисты. Благодаря народной программе «Единой России» профосмотры дети проходят все активнее: их число выросло с 1,21 млн в 2021 году до 1,44 млн в 2025-м, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Первичное амбулаторное звено — 123 детские поликлиники и поликлинические отделения. Углубленную диагностику и лечение ведут 20 консультативно-диагностических центров и детские отделения многопрофильных городских и окружных больниц. Сложные случаи лечат в профильных отделениях стационаров, среди которых четыре флагмана: Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, Подольская детская больница, Московский областной клинический центр охраны материнства и детства и НИКИ детства Минздрава Московской области.

Трехуровневая система помогает спасать маленьких пациентов с самыми сложными диагнозами — это наглядно демонстрирует Научно-исследовательский клинический институт (НИКИ) детства, отметивший в этом году двойной юбилей: 90 лет со дня основания и 5 лет работы в статусе научного центра. За последний год через его приемно-диагностическое отделение прошло более 11 тысяч пациентов, ранний скрининг позволил выявить 108 наследственных заболеваний.

За сухими цифрами — реальные судьбы. У одного ребенка симптомы проявились еще в 4–5 лет: мальчик спотыкался, изменилась форма стоп и ухудшился почерк, а к подростковому возрасту добавилась мышечная слабость в руках и ногах. Точный диагноз поставили в феврале 2026 года: неврологи и генетики НИКИ детства вместе со специалистами Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова выявили у 16-летнего юноши мутацию в гене HINT1 и подтвердили редкую наследственную нейропатию с нейромиотонией. Это позволило подобрать адресную реабилитацию: теперь пациент регулярно занимается ЛФК на специальных тренажерах и использует индивидуальные ортезы, сохраняя самостоятельность в быту.

«Этот клинический случай наглядно демонстрирует, насколько важен тесный диалог между неврологами, генетиками, реабилитологами и ортопедами. Современные методы ДНК-диагностики прекратили „диагностическую одиссею“ и позволили начать поддерживающую терапию», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Фото - © Пресс служба НИКИ детства Фото - © Пресс служба НИКИ детства Фото - © Пресс служба НИКИ детства Фото - © Пресс служба НИКИ детства Фото - © Пресс служба НИКИ детства Фото - © Пресс служба НИКИ детства

Другой пример — в 2026 году в ревматологическом отделении НИКИ врачи диагностировали у 9-летнего мальчика псориаз, осложненный артритом, и назначили системную терапию. Вскоре наступила ремиссия: боли в суставах и новые высыпания исчезли, а прежние регрессировали.

Повышение доступности высокотехнологичной медицины и привлечение детских врачей остаются главными приоритетами народной программы «Единой России», пояснил председатель комитета по здравоохранению в Мособлдуме Андрей Голубев.

«На 1 ноября текущего года в государственных учреждениях здравоохранения Московской области из почти 3 тысяч педиатров 1700 работают участковыми в поликлиниках, еще более 1 тысячи специалистов трудятся в стационарах и других подразделениях. Среднее время ожидания приема детского врача укладывается в нормативы: попасть к участковому педиатру можно за 1 день, а к узкому специалисту — за 4–5 дней», — отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев.

Сегодня дефицит детских врачей в Подмосковье составляет чуть более 200 специалистов — участковых и врачей-педиатров. Привлекать их в быстрорастущий регион помогают доплаты и меры соцподдержки. «Чтобы закрыть вакансии и удерживать сотрудников, ставку делаем на хорошие зарплаты и социальные бонусы. К примеру, участковые педиатры могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 32 тысяч рублей, а молодым врачам дополнительно платят до 15 тысяч рублей в месяц. По итогам девяти месяцев 2026 года средняя зарплата участкового педиатра в Подмосковье достигла 120 тысяч рублей», — пояснил парламентарий.

В регионе действуют программы «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека», «Земский доктор» и бесплатная выдача земельных участков под ИЖС.

За последние пять лет в Московской области по народной программе «Единой России» построили около 60 новых медицинских учреждений, капитальный ремонт провели в 63. В этом году завершится строительство еще семи объектов. В систему здравоохранения привлекли порядка 57 тысяч медицинских специалистов. До 2031 года в регионе модернизируют до 90% медицинского оборудования, построят более 20 поликлиник и обновят свыше 80 зданий медицинских учреждений.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.