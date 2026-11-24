Специалисты Госветслужбы Московской области подготовили рекомендации по зимним прогулкам с собаками. Особого внимания требуют мелкие и короткошерстные породы, щенки, пожилые и ослабленные животные, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Снег, холодный ветер и перепады температуры могут вызвать дискомфорт у собак. Особенно чувствительны к холоду мелкие и короткошерстные породы, щенки, пожилые питомцы, животные с заболеваниями суставов и ослабленным здоровьем.

Ветеринары советуют подбирать одежду по размеру и погоде. Некоторым собакам пригодится защитная обувь. В сильные морозы прогулки следует сократить, поддерживая активность питомца играми и движением. Дома нужно очистить и осмотреть лапы.

Дрожь, поджатые лапы, отказ идти дальше, попытки спрятаться или просьбы взять на руки могут означать, что собаке холодно. Покраснение, побледнение или отечность кожи могут указывать на холодовое повреждение. При дискомфорте прогулку следует прекратить. В холодную погоду лучше выходить ненадолго, уделяя особое внимание лапам, ушам, хвосту и животу.

Если дома признаки недомогания сохраняются или появились изменения кожи, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. В Подмосковье работают более 80 государственных ветклиник. Их адреса доступны на портале «Мой АПК», а запись на прием — через региональный портал госуслуг. Найти ближайшую государственную ветклинику поможет Единый контакт-центр ветеринарии по телефону +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.