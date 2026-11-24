Более 200 девушек из Подмосковья участвовали в конкурсе «Юная КРАСА ЖКХ»

Конкурс «Юная КРАСА ЖКХ» собрал 778 работ — в полтора раза больше, чем в 2025 году. Участницы соревновались в 17 технологичных номинациях. Победительницами стали 86 девушек из 19 регионов России.

В номинации «Чистая вода» призерами стали Милана Рябчикова и Алиса Колядина-Мецкер из Клина, а также представительницы трудовой династии Александра, Маргарита и Ольга Павлюк из Люберец.

В номинации «Инновационные решения по взаиморасчетам с поставщиками ресурсов, собственниками МКД и подрядчиками» победили Арина Харина из Красногорска, Карина Тадевосян и Виктория Дзуцева из Балашихи.

Элина Гайфуллина из Люберец стала призером в номинации «Цифровая трансформация деятельности организации и городского хозяйства», Анжелика Игнатова из Шатуры — в номинации «Цифровая трансформация деятельности специализированной лифтовой организации».

Конкурс помогает школьницам выбрать профессию и повышает престиж современных специальностей ЖКХ — от инженера до урбаниста. Его география охватила Москву, Подмосковье, Дагестан, Забайкалье, Ненецкий автономный округ и воссоединенные территории. Проект способствует формированию кадрового резерва отрасли, которой необходим приток молодежи.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход таким образом, чтобы они становились универсальными профессионалами ЖКХ», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Организаторами выступили комиссия по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (СПК ЖКХ) и АНО «КАДРЫ ЖКХ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.