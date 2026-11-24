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Петербург вошел в десятку регионов по вовлечению молодежи в донорство

Петербург вошел в топ-10 регионов по участию молодежи в донорском движении и в пятерку лидеров по донорской активности населения, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В 2025 году кровь в городе сдали 52 000 человек, 22% из них — впервые. Медики провели 110 000 донаций. Подразделения службы крови Комитета по здравоохранению заготовили около 75 043 литров цельной крови. Переливания компонентов крови получили около 45 тысяч пациентов.

«Такие достижения стали возможными благодаря системной поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, районных администраций, некоммерческих организаций и организаторов донорского движения», — пояснила эксперт в области здравоохранения Светлана Молчанова.

Отделения сдачи крови работают при девяти городских и восьми федеральных и ведомственных медицинских организациях. В Петербурге живут 25 000 потенциальных доноров костного мозга — 5% от числа участников Федерального регистра. Город лидирует в России по пересадкам костного мозга от другого человека.

В 2025 году 48 850 безвозмездных доноров получили компенсацию на усиленное питание в городских учреждениях службы крови. Общая сумма выплат превысила 130 миллионов рублей.

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