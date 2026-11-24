Пассажиры могут добраться в Крым на «Таврии» или через Анапу

В Крым можно приехать поездом «Таврия» или добраться через Анапу с пересадками на пригородный поезд и автобус. Обратный путь строится по тем же схемам, сообщает «Крым 24» .

Поезда дальнего следования «Таврия» обслуживает компания «Гранд Сервис Экспресс». Если прямой рейс не подходит, можно выбрать маршрут с пересадкой. Смешанные маршруты стоит искать на сайте РЖД, а условия проезда на «Таврии» и оформления автобусного талона — уточнять у перевозчика.

Другой путь: доехать до Анапы, пересесть на пригородный поезд до Керчи, затем — на автобус в нужный город Крыма. Пригородный участок обслуживает Южная пригородная пассажирская компания. После перелета также можно продолжить дорогу поездом с выходом на маршрут «Таврии» либо через Анапу и Керчь.

Станция Керчь, станция Керчь-Южная Новый Парк и автостанция Керчи — разные пункты. Перед покупкой билетов нужно сверить места прибытия и отправления, доступность всех участков и время на переход или переезд. Если маршрут включает согласованный автобус, следует заранее выяснить, нужен ли отдельный талон.

Для поездок с детьми или животными необходимо уточнить у перевозчика список документов, условия проезда и возможную доплату. В обратную сторону можно ехать через Керчь-Южную Новый Парк на «Таврии» либо через Керчь и Анапу.

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