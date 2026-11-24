В екатеринбургских департаменте образования и школе вступились за учителя географии после скандального видео о количестве регионов РФ, сообщает E1.ru .

Ранее молодой педагог выложил у себя в соцсетях видеоролик, под которым написал «Это я закрываю окно, чтобы прохожие не слышали, как буду объяснять 9 классу, сколько субъектов у нас в стране».

Через некоторое время на преподавателя поступила жалоба через министерство образования.

«На меня как на учителя написали донос. Суть доноса: меня обвинили в том, что я якобы агитирую нарушить целостность и суверенитет РФ (статья 280.1 УК РФ). (Я учитель географии). Что мне делать?» — спросил он у подписчиков в соцсетях.

В комментариях молодой человек пояснил, что подготовил объяснительную руководству школы. По его словам, все обвинения выдуманные и высосаны из пальца. На объяснительной разбирательства в его случае прекратились. Скандальное видео он удалил.

В департаменте образования и школе также вступились за учителя.

В школе его охарактеризовали с положительной стороны, замечаний к его работе нет. Записывая видеоролик, учитель, по его словам, не вкладывал двойной (некорректный) смысл, а содержание данного видео не противоречит Конституции РФ.

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