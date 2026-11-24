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«П*****, дальше следов нет»: бульдозер с водителем провалился под лед в Сибири

Бульдозер с водителем в кабине затонул в озере в Красноярском крае. Техника провалилась под лед, сообщает K24 .

Инцидент произошел с водителем компании «Электрон+». Утром во вторник он выехал на бульдозере из Дудинки в сторону газораспределительной станции. Сотрудник должен был проверить, в каком состоянии там дорога.

Мужчина успел отъехать от предприятия, где работал, примерно на 4 км. Тогда связь с ним была потеряна.

Коллеги пропавшего отправились по следам бульдозера. Они выяснили, что техника заехала на замерзшее озеро. Дальше — следы теряются.

«П*****, дальше следов нет», — рассказал один из очевидцев, участвующий в поисках пропавшего водителя.

Предварительно, лед оказался слишком тонким, из-за чего бульдозер пошел ко дну. Сейчас на месте работают экстренные службы. Они ищут водителя.

В Сети появились кадры с места ЧП. В ролике запечатлено замершее озеро, куда угодила техника. Посреди водоема зияет дыра с водой и кусками льда.

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