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В Балашихе задействовали более 230 единиц техники для уборки снега

Коммунальные и дорожные службы Балашихи перешли в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. К уборке привлекли более 1,3 тыс. человек и 230 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные и дорожные службы очищают от снега проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства Балашихи. Территории также обрабатывают противогололедными материалами.

На дорогах и общественных территориях работает 251 человек: 72 дорожных рабочих и 179 дворников. Для расчистки улиц подготовили 38 тракторов МТЗ и 10 комбинированных дорожных машин.

Придомовые территории убирают 239 сотрудников муниципальных учреждений и 885 дворников управляющих компаний. В их распоряжении находится 185 единиц спецтехники.

Жителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.