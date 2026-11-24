Выставка-пристройство «Мини Юна-Фест» в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки» помогла найти семьи для 14 кошек и одной собаки. Мероприятие посетили более 600 гостей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» представил на выставке 25 кошек и 10 собак. Все питомцы были привиты, чипированы и имели необходимые документы для переезда в новый дом.

Животных передавали бесплатно после беседы будущих хозяев с зоопсихологом. Центр продолжит поддерживать новые семьи: консультации специалистов по вопросам здоровья и поведения питомцев будут доступны на протяжении всей жизни животных.

Для гостей организовали лекции, мастер-классы и интерактивные зоны для детей и взрослых. На площадке работал пункт сбора помощи для подопечных, которые пока остаются в центре. В благотворительной акции участвовали более 30 человек. Организаторы поблагодарили посетителей за помощь бездомным животным.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что такие мероприятия помогают животным из центров реабилитации и приютов обрести дом, а жителям региона — больше узнать об уходе за питомцами и ответственном обращении с ними.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.