В Балашихе более 1300 человек и 230 единиц техники убирают снег после циклона Wilka

В ночь на 25 ноября в Балашихе коммунальные службы вышли на уборку после прихода циклона Wilka. К работе приступили более 1300 человек и свыше 230 единиц спецтехники, сообщили в пресс-релизе. Расчищаются проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства, покрытия обрабатываются противогололедными материалами. Основная нагрузка пришлась на ночные часы, когда поток транспорта снижается.

Мастер участка по северной части Балашихи МБУ «Благоустройство Балашиха» Дмитрий Злобин пояснил, что бригады не прекращали работу с первых часов снегопада.

«Уже в полночь, примерно в 00:30, когда поток транспорта снижается, КДМ вышли на второй цикл обработки — это самое удачное время для проработки покрытия», — рассказал он.

По его словам, за ночь машины проходят маршруты несколько раз: так дороги и тротуары остаются проходимыми до утра, а реагенты не дают снегу налипать на покрытие.

Зона ответственности бригады Дмитрия — северная часть города, около 15 микрорайонов. На городских магистралях работают 38 тракторов МТЗ и 10 комбинированных дорожных машин. За дворы отвечают 239 сотрудников муниципальных учреждений и 885 дворников управляющих компаний, в их распоряжении 185 единиц спецтехники. Всего на улицах — 251 специалист: 72 дорожных рабочих и 179 дворников. Днем к ним присоединится пеший десант: дворники будут разбирать сугробы у подъездов, пешеходных дорожек и остановок.

В первую очередь расчищают маршруты автобусов и подъезды к больницам, школам и детским садам. Сначала убирают пути, по которым горожане добираются на работу и возят детей, затем переходят к дворам и общественным пространствам.

Синоптики не обещают скорого прекращения осадков, поэтому службы готовы работать долго. Горожан просят проявить понимание: во время сильного снега дворники и дорожные службы работают без пауз, а заявки на уборку учитывают в общей очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.