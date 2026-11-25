В Подмосковье выполнили более 10,5 тыс заявок на текущий ремонт подъездов

Коммунальные службы Подмосковья с начала ноября выполнили более 10,5 тыс. обращений жителей по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Заявки поступили в Единую диспетчерскую службу Московской области. Больше всего работ выполнили в Шатуре — более 2 900, Богородском округе — более 900 и Химках — более 780.

Сотрудники коммунальных служб побелили и покрасили стены и потолки, заделали трещины и сколы штукатурки, отремонтировали перила, напольные покрытия, ступени и площадки. Также они заменили оконные стекла, отремонтировали рамы, тамбурные и входные двери, заменили ручки, петли и доводчики. В перечень работ вошли ремонт и замена почтовых ящиков, замена светильников и щитков, монтаж кабель-каналов.

Текущий ремонт помогает обеспечить безопасность жильцов: поврежденные ступени и неисправные доводчики могут стать причиной травм. Регулярный косметический ремонт также предотвращает разрушение конструктивных элементов здания и продлевает срок его эксплуатации.

Ранее министр Игорь Даниленко отмечал, что инспекторы регулярно проверяют подъезды, чердаки, подвалы, кровли и фасады. Нарушения фиксируют в Единой диспетчерской службе и передают управляющим организациям. Срок устранения составляет от суток до семи дней. Подтверждение выполненных работ также размещают в системе.

Заявку на текущий ремонт можно подать в управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу. При бездействии УК жители могут обратиться в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.