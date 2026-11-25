Анестезиолог-реаниматолог Истринской больницы Дмитрий Рожков встретился со старшеклассниками Октябрьской школы в рамках программы «Чистое поколение-2026». Он рассказал о последствиях употребления табака, вейпов, алкоголя и наркотиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дмитрий Рожков на примерах из своей практики рассказал школьникам о тяжелых отравлениях, алкогольной и наркотической интоксикации. Врач развеял мифы о «легких» наркотиках и представление о том, что зависимость не может возникнуть после первого употребления.

Старшеклассники задавали вопросы о механизме возникновения зависимости и медицинском применении наркотических средств. Их интересовало, где проходит граница между лекарством и ядом и почему препараты, которые спасают жизнь в операционной, могут погубить вне ее. Автору самого интересного вопроса Рожков по своей традиции подарил книгу.

«Безусловно, я узнал больше о вреде алкоголя. Как мне кажется, в нынешних реалиях для подростков такие лекции необходимы, чтобы они понимали, с чем они играются, и так делать не нужно, если они хотят здоровую жизнь», — поделился впечатлениями ученик 11 класса Александр.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки. Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.