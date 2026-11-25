Жители Наро-Фоминского округа и представители общественных организаций встретились с руководителями сферы здравоохранения во взрослой поликлинике Наро-Фоминской больницы. Участники обсудили оказание медицинской помощи и состояние больничных корпусов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На встрече жители задали вопросы о вызове скорой и неотложной помощи, записи к врачам-специалистам. В поселке Селятино планируют открыть полноценную подстанцию скорой помощи для взрослых и детей. Число бригад увеличат.

Перед приемкой кардиологического корпуса Наро-Фоминской больницы подрядчику необходимо устранить замечания, выявленные во время комиссионного обхода. Хирургический корпус нужно подготовить к зимнему сезону, чтобы работы продолжались и при отрицательных температурах.

«Надеемся, что подрядчик устранит нарушения в течение ближайшего времени и коллектив кардиологического отделения продолжит работу в современных условиях. Что касается хирургического корпуса, то здесь все идет в плановом режиме», — подчеркнул главный врач Сергей Сидоренко.

Жители также обратились с частными вопросами об оформлении льготных рецептов, получении направлений и прохождении медкомиссии. Каждому дали подробные разъяснения.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.