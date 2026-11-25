Государственные медучреждения Московской области с начала года приняли 390 сотрудников по программе «Приведи друга». За рекомендацию коллеги работники могут получить до 128 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Среди трудоустроенных по программе «Приведи друга» — 143 врача и 247 представителей среднего медперсонала. Размер премии за привлечение коллеги зависит от специальности, стажа и квалификации нового сотрудника.

«А недавно мы расширили программу на водителей скорой помощи», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чаще всего участники программы — медицинские сестры, фельдшеры скорой помощи, участковые терапевты и педиатры, а также анестезиологи-реаниматологи.

Премию выплачивают в два этапа: половину — после трудоустройства приглашенного сотрудника, оставшуюся часть — после трех месяцев его работы. Специалист должен устроиться на основную должность на полную ставку. При этом в предшествующие шесть месяцев он не должен работать в государственных медорганизациях Московской области.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие меры поддержки медработников. Подробности доступны на сайте rabota-vrachom.ru.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.