В Люберцах коммунальные службы проводят масштабную обработку улиц, чтобы устранить последствия балканского циклона «Вилка». Работают и днем, и ночью. С помощью спецтехники чистят от снега проезжую часть и тротуары. Затем обрабатывают асфальт противогололедной смесью.

Водитель комбинированной дорожной машины Сергей Савин говорит, что это уже не первая ночь, когда он и его коллеги выходят на противогололедную обработку. Делают это больше в ночное время, когда жители спят и автомобилей на дороге меньше.

Работают в паре, так площадь захвата дороги больше. У каждой бригады в Люберцах свой участок. За ночь Сергей с напарником уже расчистили центральную часть Люберец, большую улицу 3-е Почтовое отделение. И к 5.30 утра приехали пройти от снега и сразу же обработать противогололедной смесью дороги и проезды в поселке Калинина.

Специалисты коммунальных городских служб следят за прогнозами погоды и рекомендациями профильного министерства. Уборка будет продолжаться каждую ночь, пока на улицах не останется снега и наледи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.