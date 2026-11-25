Кардиолог Сергиево-Посадской больницы рассказала о выборе профессии
Фото - © ГБУЗ Московской области "Сергиево-Посадская больница"
Врач-кардиолог Сергиево-Посадской больницы Анастасия Козлова рассказала о пути от терапии к кардиологии и принципах общения с пациентами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Анастасия Владимировна Козлова родилась в Хотькове и окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. После вуза работала терапевтом в районной поликлинике, а во время ординатуры в МОНИКИ — в Хотьковской поликлинике.
Профессиональное развитие врач продолжила на кафедре кардиологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского под руководством Марии Глезер. Обучение она совмещала с амбулаторным приемом.
Во время учебы Козлова рассматривала эндокринологию, но выбрала терапию: ее привлекали широкий спектр патологий и возможность оказывать комплексную помощь. Позже она сосредоточилась на кардиологии.
По словам врача, сейчас среди ее пациентов преобладают люди с атеросклеротическими процессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, влияющими на продолжительность и качество жизни.
«Меня привлекает процесс индивидуального подбора терапии. Кардиология — это динамично развивающаяся область медицины с понятными механизмами развития заболеваний. Большая часть смертности связана с атеросклерозом. Курение, дислипидемия, нарушение обмена веществ — я очень тщательно занимаюсь лечением таких пациентов. Ожирение и высокий холестерин, даже у молодых людей, требуют особого внимания», — рассказала Анастасия Козлова.
В общении с пациентами кардиолог придерживается правила «меньше тревоги — больше доверия». На приеме она подробно объясняет назначение и действие каждого препарата.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.