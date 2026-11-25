Врач-кардиолог Сергиево-Посадской больницы Анастасия Козлова рассказала о пути от терапии к кардиологии и принципах общения с пациентами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Анастасия Владимировна Козлова родилась в Хотькове и окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. После вуза работала терапевтом в районной поликлинике, а во время ординатуры в МОНИКИ — в Хотьковской поликлинике.

Профессиональное развитие врач продолжила на кафедре кардиологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского под руководством Марии Глезер. Обучение она совмещала с амбулаторным приемом.

Во время учебы Козлова рассматривала эндокринологию, но выбрала терапию: ее привлекали широкий спектр патологий и возможность оказывать комплексную помощь. Позже она сосредоточилась на кардиологии.

По словам врача, сейчас среди ее пациентов преобладают люди с атеросклеротическими процессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, влияющими на продолжительность и качество жизни.

«Меня привлекает процесс индивидуального подбора терапии. Кардиология — это динамично развивающаяся область медицины с понятными механизмами развития заболеваний. Большая часть смертности связана с атеросклерозом. Курение, дислипидемия, нарушение обмена веществ — я очень тщательно занимаюсь лечением таких пациентов. Ожирение и высокий холестерин, даже у молодых людей, требуют особого внимания», — рассказала Анастасия Козлова.

В общении с пациентами кардиолог придерживается правила «меньше тревоги — больше доверия». На приеме она подробно объясняет назначение и действие каждого препарата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.