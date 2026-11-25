сегодня в 13:06

Компания «С-Лазер» из Видного по итогам трех месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда» получила план улучшений с ожидаемым ростом выработки на 14%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Специалисты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК) и сотрудники «С-Лазера» провели диагностику производства изделий из листового металла. Этот поток выбрали пилотным в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Компания занимается металлообработкой полного цикла — от конструкторской подготовки до выпуска изделий. На площадке более 4 тыс. кв. м действуют участки лазерной резки и раскроя труб, гибки, вальцовки, роботизированной и лазерной сварки, порошковой покраски.

План улучшений предусматривает создание единого участка логистики и диспетчеризации, внедрение стандартов работы и системы 5С. Это должно упорядочить процессы и сократить потери времени. Ожидаемый рост выработки — 14% при первоначальной цели 10%.

Предприятие приступает к внедрению решений. Их эффективность оценят по итогам практической работы на пилотном участке.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Участники могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК.

Заявки принимают на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о региональных мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.