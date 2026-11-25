Напавший на девочку в Ижевске женился месяц назад, но уже расстался с супругой
Мужчина, который напал на девочку в Ижевске, женился месяц назад, но он уже успел расстаться с супругой, сообщает Mash.
После свадьбы молодожены переехали из села в Ижевск. Детей у них не было.
Односельчане сказали, что знают мужчину как тихого и замкнутого. В школе он учился нормально, близких друзей у парня не было. Позже он устроился охранником. Кроме того, у мужчины есть брат-близнец, но он его полная противоположность по характеру.
Ранее незнакомец пытался похитить девочку в Ижевске — он схватил ее и начал затаскивать в подъезд. Ребенок закричал и тем спас себя, ему удалось сбежать от извращенца.
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