В материале РИАМО читайте о том, как погиб продюсер Ольги Бузовой, чем он еще известен и какие есть версии его смерти.

Что известно о гибели Эльмира Магеррамова

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23 ноября 2026 года около полудня на западе Москвы, в районе Раменки, на улице Василия Ланового, под окнами многоэтажки было найдено тело 36-летнего музыкального продюсера Эльмира Магеррамова. Тело обнаружила знакомая погибшего; прибывшие медики констатировали смерть на месте — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данным СМИ, Магеррамов жил в этом доме, а его квартира находилась на десятом этаже. Предсмертной записки обнаружено не было. Характер травм, пишет МК, говорит о несчастном случае либо самоубийстве. Известно, что он выпал из окна после ссоры с 33-летней возлюбленной.

Официальные причины смерти станут известны после проведения всех необходимых следственных мероприятий.

Биография и карьера Эльмира Магеррамова

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Эльмир Магеррамов родился 16 октября 1990 года. О его детстве и полученном образовании почти ничего не известно. В шоу-бизнесе он проработал более десяти лет. Его основным профилем был музыкальный менеджмент: организация выступлений, управление артистическими проектами, развитие музыкальных лейблов. Он практиковал модель менеджмента «360°» — комплексное сопровождение карьеры артиста: от стратегии продвижения и планирования релизов до концертов, рекламных интеграций и работы с цифровыми платформами. Помимо организационной стороны, Магеррамов занимался и творческой работой: выступал режиссером музыкальных видеопроектов.

В разные годы Магеррамов занимал руководящие должности в трех музыкальных компаниях: Self Made Music, Archer Music и Out of Records. Работа в Archer Music Production была для Эльмира одним из важных этапов карьеры. Компания занимается музыкальным менеджментом, цифровой дистрибуцией, продвижением исполнителей и организацией сотрудничества артистов с брендами. Среди артистов, с которыми лейбл работал в разные годы, — Ольга Бузова, Дима Билан, Слава, Григорий Лепс, Наталья Подольская, Катя Лель, группа «Градусы».

Еще одним значимым направлением деятельности Магеррамова стала работа с дуэтом Artik & Asti. Деятельность группы была связана в том числе с лейблом Self Made Music, где Магеррамов в разные периоды занимал руководящие должности и участвовал в менеджменте Artik & Asti.

Как Эльмир Магеррамов работал с Ольгой Бузовой

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Одним из самых известных проектов Магеррамова стало сотрудничество с Ольгой Бузовой. Он занимался ее менеджментом и организацией концертов в период, когда ее музыкальным направлением занималась Archer Music: компания выпускала композиции певицы, продвигала ее творчество и вела концертную деятельность. В конце 2010-х Бузова активно гастролировала — только в 2019 году она провела не менее ста концертов, и за этой гастрольной машиной стояла в том числе работа Магеррамова.

Среди его творческих работ — видеоклип Бузовой «Проблема» (2020), снятый совместно с балетом «Тодес» в формате mood video. Магеррамов был одним из режиссеров ролика (вместе с Сергеем Беликовым) и креативным продюсером проекта от Archer Music. Сотрудничество с Бузовой завершилось без конфликтов, Магеррамов ушел сам.

Помимо Бузовой, в портфолио Магеррамова — Дима Билан, дуэт Artik & Asti, T’Killah, Alex & Rus, Dashi, а также сотрудничество с певицей Славой и Александром Панайотовым.

Последним его проектом была начинающая певица и блогер Кристина Журавлева, выступающая под псевдонимом SLAVYANA: Магеррамов выступил режиссером и менеджером ее клипа «Мальчик мой», премьера которого состоялась в 2026 году.

Малоизвестный факт: Магеррамов попробовал себя и как актер — снялся в сериале «Пассажир из Сан-Франциско».

Последние годы Эльмира Магеррамова: проблемы и попытки вернуться в шоу-бизнес

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Источник MSK1.RU из окружения Магеррамова рассказал, что тот несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, попадал в клинику и лечился, но «наступал какой-то просвет, а потом снова все шло по новой». При этом в начале 2026 года Магеррамов снова выходил на связь и искал работу, пытаясь вернуться в индустрию. Но возвращение оказалось трудным: по словам собеседника издания, некоторые артисты уже не хотели с ним сотрудничать, считая его ненадежным.

Коллега Сергей Дворцов рассказал РИА Новости, что незадолго до смерти у Магеррамова были долги: «Его многие люди искали из-за долгов. Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым». По его словам, продюсер занимал деньги у разных партнеров, а общая сумма задолженности составляла около пяти миллионов рублей.

Кроме того, по данным Mash, Магеррамов недавно съехался со своей девушкой Надеждой, 33-летней моделью и блогером, владеющей студией маникюра. По словам близких, именно она поддержала его возвращение к продюсированию, и в последнее время он выглядел жизнерадостным. Сама Надежда после случившегося сказала, что находится в шоке.

Что Ольга Бузова сказала о гибели Эльмира Магеррамова

Фото - © РИА Новости

Ольга Бузова, которая на момент трагедии была в Китае и вела там новый сезон реалити-шоу «Сокровища императора», эмоционально отреагировала на новость: «Погиб Эльмир. Такой молодой, такой красивый! Как же так». В своем блоге она опубликовала совместные снимки и написала: «Господи, столько теплых моментов связано с тобой, наши победы, наши концерты и первые шоу, дни рождения, гастроли… Боль огромная. Дыра какая-то. Перед глазами его огромные глаза… Мой Эль, навсегда в сердце».

