Незнакомый мужчина пытался похитить девочку в Ижевске. Он схватил ее и начал затаскивать в подъезд, сообщает Mash .

Инцидент попал на камеру домофона. В кадре изображена девочка, которая проходит мимо подъезда. В этот момент за ней идет незнакомец.

Внезапно он хватает девочку за капюшон, который отрывается и остается в руке напавшего. Затем он хватает ребенка за плечи и пытается затащить в подъезд. Девочка начинает кричать и вырываться.

«Помогите!» — кричала девочка.

Мужчина в этот момент стоял с хладнокровным лицом. Девочке удалось вырваться и убежать, а неадекват после этого зашел в подъезд.

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