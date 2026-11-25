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Сотрудники Орехово-Зуевского комбината благоустройства утром 25 ноября расчищают город после сильного снегопада. В первую очередь они убирают центральные дороги, остановки общественного транспорта и подходы к социальным объектам.

Коммунальные службы Орехово-Зуева перевели на усиленный режим работы для оперативного устранения последствий сильного снегопада. Сотрудники комбината благоустройства вышли на уборку с раннего утра 25 ноября.

На площади Пушкина расчистили пешеходные переходы, тротуары и дорожки, по которым многие идут в школу № 6. Основную часть снега убрали трактором, оставшийся слой — вручную лопатами. Также от снега очистили лавочки и остановку общественного транспорта.

Сотрудник Орехово-Зуевского комбината благоустройства Андрей рассказал, что вышел на работу в восемь утра. По его словам, сейчас важно обеспечить людям комфортный и безопасный путь к социальным объектам.

Текст, фото и видео: Юлия Выборова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.