Воспитанники семейного центра «Ступени» из Сергиева Посада узнали о работе лесничих и правилах защиты деревьев на экскурсии в парке «Загорское море». Занятие прошло в рамках областного проекта «Лесные лаборатории», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Экскурсию для детей провели сотрудники Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» — старший участковый лесничий Александр Макаров и ведущий инженер-лесопатолог Андрей Петрин. Они объяснили, кто такой лесопатолог, рассказали о вредителях и друзьях леса, а также о том, как лесничие оздоравливают насаждения.

Ребятам показали инструменты, которые используют в работе: возрастной бурав, мерную вилку, высотомер, буссоль и другие. В завершение детям напомнили простые правила заботы о деревьях: не ломать ветки, не вытаптывать корни, не вешать веревки и качели, которые ранят кору.

«Лесопатолог оказывает деревьям помощь, когда они в этом нуждаются, а каждый из нас помогает лесу, если просто бережно к нему относится», — отметил Андрей Петрин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.