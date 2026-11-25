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Заявители на ежемесячную доплату к пенсии в Подмосковье теперь могут получить согласие супруга на обработку персональных данных онлайн. Изменение касается услуги для инвалидов Великой Отечественной войны и граждан от 85 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг упростили оформление ежемесячной доплаты к пенсии. Если заявитель указал сведения о супруге, запрос на согласие на обработку персональных данных автоматически поступит в личный кабинет супруга. Подтвердить согласие нужно в течение трех календарных дней с момента подачи заявления.

Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Право на доплату в Московской области имеют инвалиды Великой Отечественной войны с доходом до 15 тыс. рублей, а также граждане от 85 лет с доходом семьи ниже двукратного прожиточного минимума. Выплату назначают на 12 календарных месяцев.

12+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.