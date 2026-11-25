Столичный производитель мясной продукции намерен начать поставки во Вьетнам. Компания наращивает производственные мощности и расширяет географию сбыта как внутри РФ, так и за рубежом — при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) и центра «Моспром», сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день продукция комбината уже поставляется в Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан.

Как отметил Гарбузов, московские предприятия планомерно обновляют производственные линии, внедряют современные технологии и увеличивают ассортимент — это помогает им закрепляться на новых рынках.

«Город, в свою очередь, оказывает бизнесу необходимую поддержку для инвестиционных проектов, наращивания мощностей и развития внешнеторговой деятельности. Так, объем реализации продукции „Микояновского мясокомбината“ на зарубежных рынках уже превысил 2 тыс. тонн», — добавил Гарбузов.

Помощь в поиске партнеров во Вьетнаме комбинату оказал центр «Моспром». В августе 2026 года компания представила свою продукцию на коллективном стенде столицы в рамках ведущей отраслевой выставки VietFood & Beverage. Город также содействовал заводу в организации логистики экспонатов и проведении переговоров с потенциальными заказчиками на местном рынке.

Увеличивать производственные мощности для удовлетворения спроса как в России, так и за ее пределами предприятию помогает МФППиП. При финансовой поддержке фонда компания приобрела, смонтировала и ввела в эксплуатацию оборудование для выпуска полусухих колбас мощностью до 250 тонн продукции в месяц.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) — подведомственная организация департамента инвестиционной и промышленной политики. Он специализируется на поддержке крупных капиталоемких промышленных проектов с высокой добавленной стоимостью, которые способствуют развитию городской экономики, укреплению технологического потенциала столицы и формированию новых производственных компетенций.

Москва последовательно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Эти меры вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».