Воспитанники Училища олимпийского резерва №3 из Химок завоевали золото первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет. Турнир прошел с 19 по 24 ноября в селе Покровское Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство среди юношей 2013 года рождения состоялось в спортивном комплексе «Империал». В решающей стадии участвовали 12 команд, разделенных на две группы по шесть коллективов. Серебро завоевала команда спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из Мытищ.

Баскетболисты Училища олимпийского резерва №3 из Химок выиграли все шесть матчей. Они обыграли «Стремление» из Подольска — 113:74, «Русичи» из Курска — 101:31, «Юность» из Старого Оскола — 156:22, спортивную школу олимпийского резерва №9 из Воронежа — 79:42 и школу олимпийского резерва №1 из Химок — 88:41. В финале химчане победили команду из Мытищ со счетом 88:62.

Турнир стал отборочным ко Всероссийским соревнованиям. Подмосковные баскетболисты представят регион в финальной части турнира. Первый полуфинальный раунд первенства России запланирован на январь 2027 года.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.