Неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта проходит в Подмосковье. Врачи напоминают о факторах риска и важности ранней диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Состояние желудочно-кишечного тракта влияет на настроение, работоспособность, иммунитет, здоровье кожи и волос. Среди распространенных заболеваний — язвенная болезнь, гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря, панкреатит и болезни печени, синдром раздраженного кишечника.

Развитию проблем способствуют неправильный образ жизни и питание: фастфуд, жареная и жирная пища, нерегулярные приемы пищи, стресс, лишний вес, курение, алкоголь и недостаток движения. Для профилактики рекомендуется питаться по расписанию, не есть на бегу, включать в рацион больше зелени, овощей и фруктов. Важны также физическая активность, восемь часов сна, отказ от фастфуда, курения и алкоголя.

«Самое опасное при заболеваниях ЖКТ — это самолечение и игнорирование симптомов. Ранняя диагностика может спасти жизнь и сохранить ее качество. Ежегодно проходите диспансеризацию. Если у вас уже есть хроническое заболевание, соблюдайте диспансерное наблюдение и неукоснительно исполняйте назначения врача», — предупредил заведующий обособленным структурным подразделением № 3 и Гастроцентром Подольской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Владимир Логинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.