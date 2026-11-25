«Ненавижу, когда врут»: Лерчек оправдалась за дорогую рекламу в своем блоге

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, опровергла слухи о многомиллионных ценах на рекламу в своем блоге.

Ранее некоторые Telegram-каналы заявили, что блогерша готова опубликовать рекламные посты и сторис в своем блоге за 30-100 млн рублей. В качестве доказательств они опубликовали скриншоты постов, где указывались цены.

Лерчек опровергла эту информацию и назвала ее устаревшей. По ее словам, Telegram-каналы опубликовали скриншоты постов ее менеджера от 2023 года. Тогда блогерша действительно выставила максимальный ценник на рекламу, чтобы закрыть долги перед налоговой.

«„Реклама за 100 миллионов рублей“ — ненавижу, когда врут и используют мое имя, лишь бы поднять свои охваты», — написала Лерчек.

По словам блогерши, сейчас у нее нет таких дорогих ценников на рекламу.

Лерчек после помилования президентом России Владимиром Путиным отправилась в Китай для лечения рака желудка 4-й стадии.

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