Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Еврокомиссии указывать цену каждой антироссийской меры для европейских бюджетов. Об этом она заявила в эфире своей авторской программы.

Захарова назвала ограничения незаконными и русофобскими. По ее мнению, европейские власти должны объяснять гражданам, сколько стоят эти решения и за счет каких средств они намерены компенсировать издержки.

«В этом смысле нужно действительно после каждого пункта очередного пакета санкций указывать, сколько это будет стоить гражданам Европейского союза и где будут изыскиваться средства на компенсацию соответствующих издержек. Мне кажется, будет достаточно того, если они с этого начнут», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Представитель Министерства иностранных дел напомнила, что Евросоюз создавался как экономическое объединение ради благополучия граждан. По ее словам, экономика формально остается его приоритетом даже на фоне сближения с НАТО. Захарова также заявила, что многие в Европе уже осознают экономический ущерб от действий Брюсселя.

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