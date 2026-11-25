Писатель и зампредседателя Союза писателей России Сергей Шаргунов стал лауреатом основной номинации премии «Ясная Поляна» в 2026 году с романом «Попович», сообщает «Вечерняя Москва» .

Книга рассказывает о взрослении подростка Луки в семье священника. Шаргунов тоже вырос в такой семье, но подчеркнул, что несмотря на личный опыт в основе сюжета, «Попович» — не мемуары и не исповедь. Автор вкладывает себя не только в главного героя, но и в других персонажей.

Шаргунов признался, что стремился честно писать о церкви. По его мнению, внутренние конфликты прихода требуют обсуждения в том числе из любви к церкви. Особенно трудно ему дались откровенные сцены и один из финальных эпизодов, после которого Лука решает покинуть Забайкалье.

Отец героя напоминает отца писателя твердостью в вере и требовательностью. Шаргунов считает свое стремление к искренности следствием этого воспитания. Пожилому отцу, у которого сильно ухудшилось зрение, он прочитал лишь наиболее благостные отрывки, чтобы не огорчать его.

«Стремлюсь к свету, и вслед за Лукой испытываю великую надежду, и стараюсь чаще бывать в храме», — рассказал Шаргунов.

Писатель добавил, что награда укрепляет надежду на расширение читательской аудитории и желание писать дальше.

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