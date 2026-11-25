Экспозиция «Русская Матрешка» начнет работу 27 ноября в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Она объединит около 1000 предметов и представит почти 130-летнюю историю куклы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новая постоянная экспозиция «Русская Матрешка» наследует и значительно расширяет коллекцию выставки «Музей русской матрешки», работавшей с 2012 года. В ней используют мультимедийные и интерактивные технологии.

Музей обладает одной из лучших коллекций матрешек XX–XXI веков традиционных центров Московской, Нижегородской и Кировской областей, а также собранием авторских работ. Экспозиция расскажет о рождении образа матрешки, ее почти 130-летней истории и значении для русской традиционной культуры.

Среди примерно 1000 предметов — уникальные матрешки Н. Д. Бартрама, И. И. Овешкова, В. И. Соколова, С. А. Рябышкина и М. Ю. Цырульниковой. Их дополняют фотографии, торговые каталоги игрушек, панно, традиционные платки, домотканые узорные ткани и крестьянские костюмы XIX — начала XX века, служившие источниками творчества мастеров.

Параллельная программа включает мастер-классы по росписи матрешек. Они будут проходить в детском музейном центре «Матрешка», открывшемся в начале 2026 года.

Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация и билеты доступны на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.