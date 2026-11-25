В 2027 году преимущество получат компании, у которых проще выбрать и купить товар, а также решить проблему, считает кандидат экономических наук Елена Пономарева.

По прогнозу эксперта по маркетингу и стратегическому развитию бизнеса Елены Пономаревой, к 2027 году инструменты искусственного интеллекта (ИИ) станут доступны большинству компаний. Однако автоматизация сама по себе не обеспечит успеха: бизнесу нужно беречь внимание клиентов и упрощать взаимодействие с ними.

Пономарева посоветовала начать с трех-пяти сценариев, которые сильнее всего влияют на выбор, повторную покупку или уход клиента. Компаниям стоит измерять не только удовлетворенность, но и усилия потребителя: ожидание, повторные объяснения, переходы между каналами.

«Определите соотношение самообслуживания и поддержки. Что потребители хотят делать самостоятельно? Где нужна подсказка ИИ? Когда должен подключаться сотрудник и какой контекст ему необходимо передать? Цель — помочь решить задачу, а не автоматизировать максимальное число контактов», — подчеркнула эксперт в эфире радио Sputnik.

Она также рекомендовала согласовать цены, характеристики и обещания во всех каналах, назначить ответственных за ключевые сценарии. Изменения следует проверять на одном сценарии и лишь затем масштабировать.

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