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В Подмосковье появилось приложение «ДомРесурс» со счетами за ЖКУ в одном месте

МосОблЕИРЦ запустил мобильное приложение «ДомРесурс», где собраны квитанции за подмосковную недвижимость и за электроэнергию в Москве и области. Теперь управлять счетами можно, не переключаясь между личными кабинетами МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта.

МосОблЕИРЦ запустил мобильное приложение «ДомРесурс», где собраны квитанции за подмосковную недвижимость и за электроэнергию в Москве и области. Теперь управлять счетами можно, не переключаясь между личными кабинетами МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта.

Преимущества «ДомРесурса»

Легче разобраться в счетах, тарифах, правилах и формулах начислений.

Быстрее и удобнее платить. Оплаты через «ДомРесурс» отражаются в приложении в течение 5 минут. Чек приходит на электронную почту, история оплат сохраняется.

Проще передавать показания, видеть сроки, статус и даты поверки счетчиков. Если установлен «умный» электросчетчик, показания отразятся в реальном времени.

24/7 на вопросы отвечает чат. Для тех, кто предпочитает живой разговор по видеосвязи, работает «Веб-консультант».

Как попасть в «ДомРесурс»

Приложение можно скачать в RuStore, AppStore или GooglePlay.

Для регистрации понадобятся номер лицевого счета, сумма из квитанции МосОблЕИРЦ или номер прибора учета. Видеоподсказка по регистрации – здесь.

Тем, кто уже пользовался личным кабинетом МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыта, регистрироваться не нужно. Войти можно через функцию «Восстановить пароль». Если при первом входе данные из прежнего личного кабинета не отразятся, надо выйти и заново зайти в приложение.

Перед скачиванием «ДомРесурса» рекомендуется в настройках профиля вAppStore или GooglePlаув пункте «Страна/регион» выбрать Россию.

Самое время

Сейчас новое приложение и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают параллельно. Это — удобный период, чтобы скачать «ДомРесурс» и освоиться в нем.

Проконсультироваться можно по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.