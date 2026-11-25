Студент из МГУ уже длительное время сталкерит и травит школьницу и ее семью после свидания без продолжения. Молодой человек угрожал, звонил по ночам, клеветал и вымогал деньги, сообщает Baza .

С начала года семья живет под страхом расправы. Сначала неизвестный писал девочке, что взорвет ее квартиру. Ее папа написал заявление в полицию, но травля только усилилась.

Сталкер присылал семье видео слежки за школьницей, показывал фото с ножами, шприцами с непонятным содержимым и даже якобы самодельных взрывных устройств. Все это неадекват обещал использовать, если школьница не извинится перед ним. Когда родители попытались самостоятельно разобраться со сталкером, то он потребовал 100 тыс. рублей за прекращение травли. Позднее вымогатель увеличил сумму до 1 млн рублей.

Также он продолжал угрожать, звонить на телефон по ночам, устраивал вандализм в доме семьи и расклеивал оскорбительные объявления по столице со снимком отца девочки. В частности, он писал, что за голову кого-то из семьи назначена награда и обещал приехать за ним через 7 минут, спрашивал, почему человек не был на работе, иначе «я бы тебя там сразу мокранул и не пришлось бы вечера дожидаться».

Вскоре девушка поняла, что за травлей стоит знакомый, с которым она один раз сходила на свидание, но дальше дружбы у них ничего не продвинулось. Это оказался студент юрфака МГУ.

Молодого человека задержали, он признался, что клеветал в адрес отца девочки. Но его якобы заставил настоящий сталкер. Свою причастность к другим случаям студент отрицал.

Задержанного привлекли к ответственности за распространение порочащих сведений, но дело о вымогательстве приостановили. Семья уверена, что аноним, который им угрожал, — именно этот студент. Из-за страха за безопасность им пришлось несколько раз менять место жительства, а дочь перевести на домашнее обучение.

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