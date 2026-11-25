Никиту Джигурду снова перевели в реанимацию после инфаркта

65-летний Никита Джигурда снова оказался в реанимации после инфаркта. До этого его перевели в обычную палату, но состояние артиста ухудшилось, об этом сообщила его супруга Марина Анисина в социальных сетях.

Никита Джигурда снова оказался в реанимации после инфаркта. Жена пожелала ему здоровья и опубликовала фотографию артиста из больницы.

«Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала Анисина.

В материале РИАМО рассказываем, почему Никиту Джигурду госпитализировали, что с ним произошло до того, как ему стало плохо.

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